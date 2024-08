Officiel : Transfert surprise au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après des débuts discrets sur le mercato, le RC Lens a décidé de passer la vitesse supérieure et vient ainsi d'officialiser sa quatrième recrue et c'est surprise puisque d'Hamzat Ojediran, jeune milieu de terrain du Debrecen VSC qui s'est révélé dans le championnat hongrois. Il s'est engagé pour quatre saisons.

Jusque-là, le RC Lens est loin d'être un des clubs les plus actifs du mercato. Et pour cause, seuls trois joueurs se sont engagés dont les deux gardiens Hervé Koffi et Denis Petric. Malang Sarr est le troisième renfort de l'été pour les Sang-et-Or qui viennent d'officialiser une quatrième opération. Et c'est une surprise.

Lens annonce le transfert de Hamzat Ojediran

En effet, par le biais d'un communiqué, le RC Lens a officialisé le transfert surprise de Hamzat Ojediran qui débarque du championnat hongrois. « Efficace à la récupération et costaud dans les duels, Hamzat Ojediran (20 ans) renforce le milieu lensois en provenance du Debrecen VSC. Révélation du dernier championnat hongrois, le Nigérian a paraphé en Artois jusqu’en 2028 », peut-on lire dans le communiqué du club artésien qui précise que le milieu de terrain de 20 ans portera le numéro 15 la saison prochaine. Un transfert surprise qui enchante Pierre Dréossi.

Un signature saluée par Pierre Dréossi

« Nous sommes heureux d’annoncer la signature de Hamzat Ojediran pour les quatre prochaines saisons. Révélation du championnat hongrois en 2023/24, Hamzat s’apparente à une véritable force de la nature. Milieu explosif et athlétique, il est un récupérateur agressif dans le bon sens du terme. Sa détermination et son engagement sur le terrain correspondent exactement à ce que l’on attend d’un joueur du RC Lens. Le recrutement d’Hamzat s’inscrit dans la politique du club de miser également sur des joueurs émergents avec un potentiel intéressant. Bienvenue Hamzat ! », s'exclame le directeur général du RC Lens dans le communiqué publié par club artésien.