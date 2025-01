Officiel - Mercato : Voilà le premier très gros transfert de l'hiver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces dernières heures, le premier gros transfert de l'hiver est pour le Stade Rennais ! Le club breton vient d'officialiser la signature de Seko Fofana qui débarque en provenance d'Al-Nassr. Le montant de la transaction n'a pas filtré, mais il avoisinerait les 20M€. Jorge Sampaoli est déjà bien servi, et ce n'est que le 1er janvier !

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes et on tient déjà l'un des plus gros transferts en Ligue 1 ! En effet, comme attendu, le Stade Rennais vient d'officialiser la signature de Seko Fofana. Le début d'un marché qui s'annonce bouillant du côté du club breton qui a connu une première partie de saison très délicate. Mais sous l'impulsion de son nouveau coach, Jorge Sampaoli, plusieurs renforts sont attendus durant le mois de janvier.

Et voilà donc le premier ! Par le biais d'un communiqué, le Stade Rennais a effectivement officialisé le retour en Ligue 1 de l'ancien joueur du RC Lens. « Seko Fofana, l’expérimenté milieu de terrain international ivoirien de 29 ans, s’est engagé ce mercredi 1er janvier pour une durée de quatre saisons et demie avec le Stade Rennais F.C. », précise le communiqué du club breton qui ajoute également que Seko Fofana s'est engagé jusqu'en 2029. Un très gros coup pour Rennes.

«Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais»

De retour en Ligue 1 après avoir quitté le RC Lens pour s'engager à Al-Nassr en 2023, Seko Fofana était prêté depuis le début de saison à un autre club saoudien, à savoir Al-Ettifaq. Sur le site du Stade Rennais, il ne cache d'ailleurs pas sa joie : « Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais et de commencer 2025 avec ce nouveau défi. J’ai toujours observé le Stade Rennais avec attention, c’est un club que j’ai souvent rencontré, il compte dans ce championnat. Les discussions avec Arnaud Pouille et Frederic Massara ont fait la différence. Ils m’ont évoqué le projet et l’attente des actionnaires. Le message a été fort et la décision a été très simple par la suite. Je suis très excité à l’idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n’est pas à sa place. On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club. J’espère que l’on va pouvoir inverser la tendance très rapidement. »