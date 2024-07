Officiel : Mbappé a affolé le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG tout comme son grand frère Kylian, Ethan Mbappé a donc quitté la capitale libre cet été. Le jeune milieu de terrain vient d'officialiser son arrivée au LOSC pour trois ans, et Olivier Létang annonce d'ailleurs que le jeune frère Mbappé était très courtisé et avait affolé le marché des transferts.

La famille Mbappé vit décidément un mercato estival très agité ! Kylian avait officialisé son arrivée au Real Madrid le 3 juin dernier après la fin de son contrat avec le PSG, et son jeune frère Ethan Mbappé était également concerné par un départ libre du Parc des Princes. Le Parisien a évoqué l'intérêt de plusieurs clubs étrangers pour le jeune milieu de terrain de 17 ans, dont l’Ajax Amsterdam, les Queens Park Rangers, Dortmund ou encore le Séville FC, mais Mbappé a finalement opté pour le LOSC.

« Mbappé avait de nombreuses autres sollicitations »

Olivier Létang, le président du club nordiste, a évoqué les coulisses de cette signature en confirmant les nombreuses sollicitations reçues par l'ancien joueur du PSG : « Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC, dans le Nord, à Lille. La stratégie du club, et plus que jamais avec l’arrivée de Bruno Genesio, repose en partie et avec succès sur le développement et l’intégration de jeunes talents prometteurs. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau. Je tiens d’ailleurs à remercier Ethan et sa famille de la confiance qu’ils nous ont accordée alors qu’ils avaient de nombreuses autres sollicitations. C’est une marque de reconnaissance du bon travail effectué ces dernières années par les staffs du LOSC. Bienvenue Ethan ! », a lâché Létang.

« Rester en France, la meilleure option »