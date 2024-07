Officiel - Mbappé : La nouvelle annonce qui fait le buzz !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que son grand frère, Ethan Mbappé est arrivé au terme de son contrat avec le PSG cet été, et le jeune milieu de terrain a finalement pris la direction du LOSC avec qui il vient de s’engager pour trois ans. Une annonce qui a fait le buzz ces dernières heures, d’autant que Kylian Mbappé a passé un message amusant à son frère sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé n'est pas le seul membre de sa famille à dire adieux au PSG cet été ! Son jeune frère Ethan, âgé de 17 ans, arrivait lui aussi en fin de contrat avec le club de la capitale. Fragilisé par la rupture compliquée entre le capitaine de l'équipe de France et la direction du PSG, Ethan Mbappé n'a pas été prolongé, mais il a tout de même réussi à signer son premier contrat professionnel dans une autre écurie de Ligue 1 : le LOSC. Son arrivée a été officialisée ces dernières heures.

« Une nouvelle aventure commence »

Sur son compte Instagram , Ethan Mbappé s'est prononcé après l'officialisation de son transfert au LOSC : « Fier et honoré de rejoindre la famille du LOSC. Hâte de faire connaissance avec le staff, mes nouveaux coéquipiers et le public lillois. Je tenais à remercier les dirigeants pour leur confiance mais aussi ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m’ont accompagné vers ce premier contrat professionnel. Une nouvelle aventure commence. La plus dure mais aussi la plus belle », lâche l'ancien milieu de terrain du PSG.

Kylian Mbappé a prévu de venir !