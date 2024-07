Mercato - PSG : Ethan Mbappé a trouvé le club parfait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Ethan Mbappé s’est finalement engagé avec le LOSC pour trois saisons. Comme son frère, le jeune milieu de terrain a quitté le club parisien, et Olivier Létang estime même qu’Ethan Mbappé a rejoint le projet parfait pour poursuivre sa progression.

Comme révélé par le10sport.com, son avenir se jouait entre le Betis Séville et les Dogues, et il a donc opté pour le club nordiste. Pour Olivier Létang, c'est le choix parfait.

«Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression»

« Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC, dans le Nord, à Lille. La stratégie du club, et plus que jamais avec l’arrivée de Bruno Genesio, repose en partie et avec succès sur le développement et l’intégration de jeunes talents prometteurs. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau. Je tiens d’ailleurs à remercier Ethan et sa famille de la confiance qu’ils nous ont accordée alors qu’ils avaient de nombreuses autres sollicitations. C’est une marque de reconnaissance du bon travail effectué ces dernières années par les staffs du LOSC. Bienvenue Ethan », confie le président du LOSC sur le site officiel du club.

