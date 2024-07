Officiel : L’OM se débarrasse d’un indésirable

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière à Brest, Jordan Amavi était revenu à l’OM durant l’été. Mais voilà que le latéral n’était clairement plus en odeur de sainteté sur la Canebière, où il faisait partie des indésirables de Roberto De Zerbi. Amavi était donc en instance de départ à l’OM et depuis ce mercredi soir, il n’est plus un joueur olympien.

En parallèle des arrivées, l’OM veut faire le ménage au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi cet été. Pour cela, un loft des indésirables a été mis en plus et plusieurs joueurs sont donc invités à se trouver un nouveau club. Jordan Amavi faisait ainsi partie de cette liste des éléments sur lesquels l’OM ne comptait plus.

L’OM se sépare d’Amavi

Ça y est, Jordan Amavi n’est officiellement plus un joueur de l’OM. En effet, ce mercredi, le club phocéen a officialisé sa séparation avec le Français, annonçant dans un communiqué : « Jordan Amavi quitte l'Olympique de Marseille. Arrivé au club en août 2017, Jordan Amavi a disputé plus de 120 matchs sous la tunique olympienne. Au revoir et bonne continuation Jordan Amavi ! ».

De retour à Brest ?

Aucune mention en revanche du prochain club de Jordan Amavi. Il n’empêche qu’on saurait déjà où le désormais ex-joueur de l’OM pourrait poursuivre sa carrière. En effet, ce mercredi, il a été révélé qu’Amavi pourrait retourner à Brest, là où il était prêté la saison dernière.