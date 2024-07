Mercato : Il quitte l’OM et déballe tout sur son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss a quitté l’OM pour rejoindre l’OGC Nice, où il s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Présenté ce mercredi en conférence de presse, l’international français est revenu sur les raisons de ce choix et pourquoi il n’avait pas opté pour un départ à l’étranger.

Poussé vers la sortie dans les derniers jours du mercato hivernal, Jonathan Clauss a fini par quitter l’OM cet été. À un an de la fin de contrat, le latéral droit âgé de 31 ans n’entrait plus dans les plans du club a pris la direction de l'OGC Nice, dans le cadre d’un transfert estimé à 5M€. Il avait notamment été question d’un départ à l’étranger pour l'international français (13 sélections), mais ce dernier préférait rester en Ligue 1.

« Je n’avais pas spécialement envie d’aller à l’étranger »

« Pourquoi je ne suis pas parti à l’étranger ? J’estime personnellement pour ma vie et ma carrière, la France reste la France, je connais la Ligue 1. J’ai beaucoup bougé avant, je n’avais pas spécialement envie d’aller à l’étranger. Quand Nice m’a appelé, je me suis dit que j’ai bien fait de ne pas accepter ce que j’avais avant. Aujourd’hui, je suis très content car Nice coche toutes les cases », a expliqué Jonathan Clauss ce mercredi en conférence de presse.

« Ce n'était pas ma volonté première de m’installer dans ces clubs »

Jonathan Clauss ne veut en revanche pas parler de rebond après ses derniers mois compliqués à l’OM : « Rebondir, je ne dirais pas rebondir. Je dirais juste nouveau projet, nouveaux objectifs personnels. Au vu de ma carrière, je ne me suis jamais vraiment installé dans des clubs et ce n'était pas ma volonté première de m’installer dans ces clubs car j’aime les défis. Aujourd’hui, c’est un nouveau défi et je suis très content. Ça va me permettre après avoir engrangé toutes ces expériences d’apporter ce que j’ai appris ailleurs ici. C’est bien pour le club et pour moi. »