Nouvelle surprise du PSG sur le mercato

Baptiste Berkowicz

Avec le départ de Lionel Messi et le possible transfert de Neymar, le PSG doit reconstruire son attaque. À la recherche d'un attaquant de pointe, le club de la capitale serait venu aux renseignements pour l'attaquant de Leeds, Rodrigo Moreno. À un an de la fin de son contrat, l'international espagnol pourrait coûter un prix raisonnable aux dirigeants parisiens.

Luis Campos est attendu au tournant pour ce mercato estival. Après un été dernier raté avec les arrivées pour le moins décevantes de Carlos Soler, Renato Sanches ou encore de Fabian Ruiz, le conseiller football portugais se sait scruté.

Le PSG se renseigne pour Rodrigo

Le club de la capitale cherche à faire de bonnes affaires cet été. D'après les informations de Ben Jacobs (journaliste de CBS), lâchées à Leeds United Ultras sur YouTube , le PSG serait intéressé par Rodrigo Moreno, attaquant de Leeds. Et le club de la capitale serait en concurrence avec Aston Villa et Brighton sur ce dossier.

Dans quel rôle en cas d'arrivée ?

Les qualités de Rodrigo Moreno ne devraient pas lui permettre de prétendre à une place de titulaire. Une place dans la rotation est sans doute plus envisageable alors que le PSG cherche toujours à attirer un numéro 9 de classe mondiale pour épauler Kylian Mbappé.