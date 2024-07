Nouveau transfert polémique, que doit faire l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec 4 recrues au compteur, l’OM n’a pas encore fini son mercato estival. En effet, sur la Canebière, Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent fort pour offrir de nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi. Mais voilà qu’une nouvelle polémique pourrait marquer l’un des prochains dossiers de l’OM comme cela avait été le cas avec Mason Greenwood. Et c’est un certain Benjamin Mendy qui pourrait déclencher un gros débat à Marseille…

Très actif lors de ce mercato estival, l’OM a frappé fort avec le transfert de Mason Greenwood, l’achetant pour 31M€. Prêté la saison dernière à Getafe par Manchester United, l’Anglais n’avait aucune intention de reporter le maillot des Red Devils. L’OM a alors réussi à faire la différence face à la concurrence, grâce notamment à la présence de Roberto De Zerbi, qui a convaincu Greenwood de venir à Marseille. Un transfert bouclé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia malgré la polémique qui entourait l’arrivée du Britannique. En effet, sur la Canebière, tous n’étaient pas pour le recrutement de Mason Greenwood en raison de ses précédentes accusations de violences conjugales envers sa compagne. Un transfert polémique qui pourrait bien ne pas être le dernier à l’OM.

Mercato : Deal à 36M€, nouvelle recrue imminente pour l’OM ? https://t.co/AoqWJi3Sr2 pic.twitter.com/pMSsBbO3ZK — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Benjamin Mendy aperçu à La Commanderie

L’OM va-t-il prochainement se retrouver au coeur des débats à cause de l’une de ses pistes, comme cela a pu également être le cas quand l’intérêt pour Youcef Atal a été dévoilé ? Cette fois, c’est Benjamin Mendy qui pourrait faire réfléchir certains. En effet, ce jeudi, l’actuel joueur de Lorient a fait une visite inattendue du côté de La Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM. Une présence à Marseille qui en a fait réagir plus d’un et c’est alors qu’il a été expliqué que Benjamin Mendy, joueur du club phocéen entre 2013 et 2016, souhaitait revenir.

Un lourd passif avec la justice anglaise

Mais donc, comme avec Mason Greenwood, ce potentiel transfert de Benjamin Mendy à l’OM pourrait susciter de vifs débats. En effet, l’international français a fait face à de très gros déboires avec la justice anglaise lors de son passage à Manchester City. Accusé par plusieurs femmes de viol et de tentative de viol, Mendy avait finalement été déclaré non-coupable. Mais ce passé sulfureux suit encore et toujours le joueur de Lorient. Au point de plomber un potentiel retour à l’OM ?

Alors, que doit faire l’OM avec Benjamin Mendy ?