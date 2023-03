Neymar voulait claquer la porte, le PSG s'est vengé

La rédaction

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, tout n’est pas rose pour Neymar, loin de là. Après deux années passées au club, le Brésilien avait tout fait pour retourner à Barcelone. Dans une vidéo publiée sur Youtube, Romain Molina a révélé que le PSG s'est vengé de Neymar au Parc des Princes.

C’était en septembre 2019, le PSG recevait Strasbourg en Ligue 1 et Neymar faisait son retour en tant que titulaire au Parc des Princes. Après plusieurs mois de convalescence, à tout faire pour retrouver le FC Barcelone, au point d’être prêt à mettre de l’argent de sa poche, le Brésilien a vécu un retour virulent dans l'enceinte parisienne. En effet, des banderoles insultantes à l’égard de Neymar avaient été déployées pendant le match : « Neymar hijo de puta », « Neymar Sr. Tu peux vendre ton fils à la Vila Mimosa (le quartier des prostituées à Rio) », sans que le club ne réagisse.

Le PSG complice ?

Si la hache de guerre semble enterrée aujourd'hui entre Neymar et le public du Parc des Princes, Romain Molina a affirmé dans une vidéo publiée sur Youtube qu’à l’époque, le PSG avait validé les banderoles anti-Neymar : « On rappellera toujours que les premières banderoles sur Neymar il y a des années, la direction les laisse passer. À un moment donné on a fait une banderole contre Nasser Al-Khelaïfi, on n’a pas laissé passer. Donc la direction a validé le fait qu’il se fasse insulter à l’époque » a révélé Molina.

Le chemin de la rédemption