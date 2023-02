Neymar sur le départ, le PSG a fixé ses conditions

Pierrick Levallet

Actuellement blessé, Neymar voit cependant son avenir au PSG être de plus en plus incertain. Luis Campos chercherait toujours à le faire partir, et le Brésilien ne serait désormais plus contre cette idée. La star de 31 ans pourrait rebondir en Premier League. Mais il va falloir casquer pour arracher Neymar au PSG.

Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, Neymar n’est toujours pas assuré de poursuivre l’aventure au PSG. Luis Campos souhaiterait toujours le pousser vers la sortie. D’ailleurs, à en croire les récentes informations de Goal , le Brésilien ne serait plus vraiment contre l’idée d’aller voir ailleurs. Les dirigeants qatari voudraient néanmoins attendre de voir le dénouement des huitièmes de finale de la Ligue des champions avant de trancher.

Direction la Premier League pour Neymar ?

De son côté, Neymar pourrait rebondir en Premier League. Football Insider a dévoilé que Liverpool, Manchester United, Newcastle et Manchester City auraient été contactés pour le transfert de la star de 31 ans. Cependant, seul Chelsea serait en mesure d’assumer l’arrivée de l’international auriverde. Mais pour arracher Neymar au PSG, il va falloir sortir le chéquier.

Le PSG attend une grosse offre