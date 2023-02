Neymar est poussé vers la sortie, il aura le dernier mot

Thomas Bourseau

Entre Neymar et le PSG, ça sent la fin selon divers médias. Et de son côté, le Brésilien envisagerait également de partir. Cependant, et alors qu’il n’est question que d’un transfert en Premier League, le Brésilien aurait tranché pour une arrivée en Angleterre.

Que ce soit vis-à-vis de Kylian Mbappé ou de Luis Campos, ni l’attaquant du PSG ni le conseiller football du club de la capitale ne semble emballé par l’idée de compter sur Neymar la saison prochaine. C’est en effet l’information que Le Parisien a communiqué dans ses colonnes du jour ce jeudi. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Brésilien pourrait cependant ne pas l’honorer au vu de sa situation au PSG, mais les portes de sortie ne sont pas ou plutôt plus multiples.

Chelsea, seul club anglais encore dans la course pour Neymar

A en croire les informations communiquées par Football Insider, Chelsea serait à présent la seule grosse cylindrée de Premier League à être prête à tenter un coup pour Neymar, mais pas sous n’importe quelle condition. En raison de l’indemnité du transfert et du salaire pharaonique de Neymar au PSG, Liverpool, Newcastle, Manchester City et Manchester United se seraient retirés du dossier. Pour sa part, Chelsea pourrait se laisser convaincre, à condition que Neymar accepte de réduire son salaire. Des proches de l’opération évoque un transfert possible pour un montant compris entre 80 et 90M€.

