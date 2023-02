Grosse bataille remportée sur le mercato, le PSG s'en mord les doigts

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Carlos Soler. Pour finaliser cette arrivée, le club de la capitale a dû batailler ferme, puisque l'international espagnol était suivi par plusieurs écuries européennes. Et malheureusement pour le PSG, Carlos Soler n'est que l'ombre de lui-même depuis son transfert à Paris.

Après avoir offert Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz à Christophe Galtier, Luis Campos a bouclé un transfert de dernière minute au PSG. En effet, le conseiller football parisien a enregistré la signature de Carlos Soler dans les ultimes instants du mercato estival 2022.

Carlos Soler avait la cote lors du dernier mercato estival

Pour arracher Carlos Soler à Valence, le PSG a dû employer les grands moyens. D'après Le Parisien , le milieu offensif de 26 ans était suivi par de nombreuses écuries européennes l'été dernier, et ce, parce qu'il n'avait plus qu'un an de contrat avec son ancien club et qu'il avait refusé toutes les offres de prolongation. Le PSG a donc réussi à trouver de meilleurs arguments que ses adversaires pour convaincre à la fois Carlos Soler et Valence.

Le PSG a remporté une grosse bataille pour Carlos Soler