Neymar quitte le PSG, le vestiaire sort du silence

Hugo Chirossel

Après six saisons, c’est la fin de l’aventure de Neymar au PSG. L’international auriverde a été transféré définitivement à Al-Hilal, en Arabie Saoudite, où il s’est engagé pour deux ans. Un départ qui a énormément fait réagir, notamment au sein du vestiaire parisien. Plusieurs joueurs du club de la capitale ont tenu à adresser un message au Brésilien.

Comme attendu ces derniers jours, Neymar n’est plus un joueur du PSG. Les deux parties ont mis un terme à leur collaboration, qui aura duré six ans. Malgré un contrat qui courait jusqu’en juin 2027, le Brésilien de 31 ans a finalement pris la direction de l'Arabie Saoudite. Il s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Al-Hilal, un transfert qui devrait rapporter environ 90M€ au PSG.

Mercato - PSG : Ils ont tous recalés Neymar ! https://t.co/KGwxKNfITs pic.twitter.com/9CRHlKKKmg — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Verratti, Kimpembe… Les Parisiens réagissent au départ de Neymar

Forcément, le départ de Neymar du PSG a fait énormément réagir. Dans des stories publiées sur Instagram , plusieurs joueurs parisiens ont adressé un message à leur désormais ancien numéro 10. « Ça a été un immense plaisir d’évoluer à tes côtés durant ces années Irmão… All the best dans ta nouvelle aventure Ney », a déclaré Presnel Kimpembe. « Ce fut un plaisir de jouer à tes côtés, Neymar. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie », a pour sa part confié Juan Bernat.

« Tu es une personne spéciale mon ami Neymar »