Neymar - Messi : Le PSG fait encore et toujours la même erreur ?

Thomas Bourseau

Au PSG, Lionel Messi et Neymar ont vécu un « enfer » sur la fin de leur aventure commune. Et ce ne sont pas des exemples isolés. D’après certaines anciennes figures du Paris Saint-Germain comme Milan Bisevac et Gianluigi Buffon, le club parisien ne gère pas toujours les départs de la meilleure des manières.

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris à l’été 2011, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension tant sur le terrain qu’en dehors. Dès lors, le PSG s’est toujours qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions tout en collectionnant les trophées domestiques. Sur le plan marketing, le club de la capitale est devenu une marque mondiale et dispose d’ailleurs de plusieurs boutiques officielles aux quatre coins du monde. Néanmoins, afin de parvenir à ses fins et d’atteindre les objectifs sportifs XXL, certaines gestions de départ n’ont pas du tout été appréciées par certains joueurs. À commencer avec Milan Bisevac.

«Arrête de raconter de la merde», une star du PSG craque sur les réseaux sociaux ! https://t.co/HyZe8gMgHU pic.twitter.com/QFCQpwTYPf — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Bisevac : «La décision que vous n'avez jamais comprise ? Celle de Leonardo de me faire quitter le PSG»

Recruté au tout début du projet QSI, Milan Bisevac n’a tenu qu’une seule et unique saison au Paris Saint-Germain. La faute à la volonté de Leonardo, directeur sportif de l’époque, d’attirer d’autres profils peut-être plus clinquants que celui de l’ex-défenseur serbe poussé vers la sortie. « La décision que vous n'avez jamais comprise ? Celle de Leonardo de me faire quitter le PSG (2012)… ». a confié celui qui avait finalement signé à l’OL à L’Équipe. Et pourtant, Bisevac avait la cote en coulisses et notamment auprès de Zlatan Ibrahimovic et Carlo Ancelotti. « Quand Ibra est arrivé, il m'a dit "tu restes ? ", j'ai dit "oui", mais il faut que la volonté soit des deux côtés... Est-ce qu'ils devaient libérer des places ? Ils ont commencé à me mettre la pression pour me faire partir plus vite... Les relations se refroidissent... mais pas avec Carlo (Ancelotti). Mais si tu veux me mettre la pression, ça ne marche pas. Dans ma vie j'ai traversé une pression que vous ne pouvez pas imaginer. En Serbie, j'ai traversé la guerre, j'ai vu les bombes tomber... En foot, j'ai joué à l'Étoile Rouge. Si tu perds un match, c'est très chaud... Si tu en perds deux, les supporters sont là... Si tu perds le derby, c'est pire. Alors la pression, pour moi, c'est de la rigolade. Mais Lyon s'est présenté. Il y a eu une discussion dans le bureau de Leonardo avec mon agent Franck Belhassen. Après dix minutes, j'ai dit : "Je ne suis jamais en retard à l'entraînement, je pars." Plus tard, on a trouvé la solution et on s'est quittés bons amis ».

Buffon : «Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière»

Outre Milan Bisevac, c’est Gianluigi Buffon qui n’a pas compris la communication du PSG concernant son départ. Le légendaire gardien italien, portier du Paris Saint-Germain en 2018-2019, a vidé son sac au cours d’un entretien pour Bobo TV. Le PSG l’a poussé vers la sortie. « Mon expérience à Paris a été la meilleure de ma vie. Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière. Pourquoi ? Ils m’ont dit « Gigi, nous sommes très heureux, mais tu ne commenceras pas en tant que titulaire en Champions League. Areola jouera ». Je me suis arrêté et je me suis dit que ce n’était pas juste. C’était une question de respect. Comment est-ce qu’on peut vous dire en mars que vous ne jouerez pas l’année prochaine ? Qu’est-ce que c’est que ce jeu ? Ce n’est pas du sport ».

«En vivant toute l’année sur place, j’ai compris pourquoi»

En février dernier, pour le YouTuber BSMT, Gianluigi Buffon a révélé le gros problème du PSG en Ligue des champions. « À chaque fois, je me demandais : Comment se fait-il qu’ils ne gagnent pas la Ligue des champions là-bas ? Je me disais que c’était incompréhensible, et puis en vivant toute l’année sur place, j’ai compris pourquoi. C’est une dynamique. Quand tu as autant de joueurs d’un certain type (sous-entendu ; des joueurs de cette qualité), ça peut devenir compliqué d’installer une bonne ambiance, un climat sympa ». Un problème de stars donc au PSG. Un statut dont disposaient Neymar et Lionel Messi entre autres.

Messi : «Il me dit que pour lui, au PSG, c’était “la mierda”»

Après n’avoir eu d’autre choix que de quitter le FC Barcelone qui ne pouvait pas assumer son salaire à l’été 2021 financièrement parlant, Lionel Messi signait au PSG. Mais le rêve parisien a viré au cauchemar les mois passants. Et notamment en raison des échecs en 1/8ème de finale du Paris Saint-Germain pendant sa présence. Adversaire de Lionel Messi en Major League Soccer la saison dernière, Brecht Dejaegere s’est confié à la RBTF. « Au coup de sifflet final, je lui ai demandé s’il se sentait mieux à Miami qu’en France. Il était étonné : je lui ai répondu que j’avais joué contre lui avec Toulouse au Parc des Princes. Il ne se souvenait pas de moi… mais c’était mon rêve de gosse qui se réalisait. Messi a toujours été mon joueur préféré ! C’était un truc de ouf de le croiser… et donc, ce jour-là, il me dit que pour lui, au PSG, c’était “la mierda” (sic). Oui, “la mierda”. Il avait été pris en grippe suite à l’échec en Ligue des champions : il se faisait siffler à chaque ballon et il en avait marre ». Le PSG a fatigué émotionnellement parlant Lionel Messi qui s’en est allé libre de tout contrat à l’Inter Miami à l’été 2023.

Neymar : «Il a vécu l'enfer à Paris, nous avons vécu l'enfer lui et moi»

En parallèle, Neymar pliait également bagage après six années passées au Paris Saint-Germain. Entre le PSG et le Brésilien, ce fut une relation délicate à certains moments et notamment lors de son transfert avorté au FC Barcelone à l’été 2019. Toutefois, Neymar a prouvé son amour au Paris Saint-Germain et notamment via X en février 2021 avec le post suivant : « Je t’aime PSG ». Après son transfert à Al-Hilal, les mois suivants la venue de certains supporters parisiens à son ancien domicile à Bougival pour l’insulter, Neymar partageait un ressenti émotionnel difficile en septembre 2023. « J'étais très heureux pour lui, pour sa saison, même s'il a tout connu. Il est allé au paradis avec l'Argentine, il a vécu l'enfer à Paris, nous avons vécu l'enfer lui et moi. On fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire... c'est pour ça qu'on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l'histoire. Mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus. Messi ne méritait pas de partir comme ça. Pour tout ce qu'il est, ce qu'il a fait... ceux qui le connaissent savent que c'est un gars qui s'entraîne, qui se bat. S'il perd, il est en colère. Je pense qu'il a été accusé injustement ».