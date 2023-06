Neymar, Mbappé, Keylor Navas… Toutes les infos mercato du 23 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar veut retourner au Brésil

Dans un entretien accordé à UOL Esporte , Neymar affiche de retourner jouer au Brésil une fois son histoire avec le PSG terminée : « La vie d’un footballeur ? Elle est très dynamique. Parfois, vous êtes dans un endroit et puis vous changez. J'ai le rêve de jouer à nouveau au Brésil, j'ai le rêve de jouer à nouveau à Santos. J'espère que cela arrivera un jour », indique Neymar.



PSG : Neymar a déjà tranché pour son mercato

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l'état de santé de Neymar et ses intentions pour l'avenir. Le numéro 10 du PSG aurait confié, en privé, être rassuré par l'état de sa cheville et serait très motivé à l'idée de continuer l'aventure au Parc des Princes malgré les nombreuses spéculations de départ à son sujet.



Le PSG lance un ultimatum à Mbappé

Très remonté par l'annonce de Kylian Mbappé qui a décidé de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025, le PSG aurait lancé un ultimatum à son attaquant en privé comme l'a annoncé le journaliste Fabrizio Romano à MARCA : « Le club parisien dit qu'il ne veut pas qu'il soit gratuit, il veut le vendre maintenant. Si tu veux rester, tu devras prolonger », lâche Romano.



Le PSG fixe son prix pour Mbappé

Selon la Cadena Cope , il n'existe pas encore d'accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid au sujet d'une future collaboration. En revanche, de son côté, le PSG semble bien déterminé à transférer son attaquant dès cet été étant donné qu'il refuse de prolonger, et aurait fixé son prix de départ pour un montant compris entre 150M€ et 200M€.



PSG : Départ déjà acté pour Keylor Navas ?

Le Parisien consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur le cas Keylor Navas, qui s'apprête à retourner au PSG après un prêt de six mois à Nottingham Forrest. Selon le quotidien, rien n'a changé dans l'esprit des dirigeants parisiens, qui comptent laisser Gianluigi Donnarumma en tant que numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens. Navas devrait donc, en toute logique, se trouver un nouveau point de chute cet été étant donné qu'il n'a plus qu'une année de contrat au PSG et qu'il refusera de jouer les doublures.



OM : Weah a bouclé son transfert… à la Juventus

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'OM ces dernières semaines, Timothy Weah s'apprête bel et bien à quitter le LOSC, mais pas pour rejoindre le club marseillais. La Gazzetta dello Sport annonce qu'un accord a été trouvé pour le transfert de l'attaquant américain vers la Juventus Turin, à hauteur de de 12M€.



Le PSG passe à l’action pour Osimhen

Toujours en quête d'un buteur de renommée internationale pour son mercato, le PSG devrait prochainement s'activer avec Victor Osimhen. Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, une offre de 120M€ serait en préparation pour convaincre Naples de laisser partir son buteur nigérian.



PSG : Paredes confirme son retour cet été