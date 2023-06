Mbappé - PSG : C’est le clash avec le Qatar

Axel Cornic

L’annonce de Kylian Mbappé concernant sa volonté de ne pas prolonger son contrat, a déclenché une véritable crise au Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens ne veulent en effet pas perdre la face, puisqu’en le gardant une saison de plus ils pourraient perdre la face en le voyant partir libre. Ainsi, des négociations auraient débuté avec Fayza Lamari, mère et représentante de la star française du PSG.

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé. Le communiqué publié récemment par l’ AFP a fait l’effet d’une bombe et désormais, certains se demandent s’il sera encore au PSG dans quelques mois. Car un transfert dès ce mercato semble être devenu la seule solution...

Mercato : Un champion du monde attendu, le PSG passe à l’action https://t.co/SV1vfz7hPf pic.twitter.com/ivP6Uptghh — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Fayza Lamari négocie avec le Qatar

D’après les informations de MARCA , Fayza Lamari serait en train de négocier avec les propriétaires du PSG, afin de trouver une solution. L’idée d’un transfert est clairement le sujet central des discussions, mais pour le moment aucun compromis ne semble pouvoir être trouvé, puisque du côté de Mbappé on ne cracherait évidemment pas sur l’énorme salaire encore en vigueur pour un an.

Enorme colère d’Al-Khelaïfi ?

Car d’un côté, le Qatar serait extrêmement agacé par la situation et cela serait notamment le cas de Nasser Al-Khelaïfi. Avec la prolongation de mai 2022 et les pleins pouvoirs accordés à Mbappé, le président du PSG pensait avoir tout réglé et se sentirait désormais trahi, ce qui ne faciliterait pas forcément les échanges entre les deux parties.

Un transfert compliqué pour le moment