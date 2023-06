Mercato : Un champion du monde attendu, le PSG passe à l’action

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour renforcer sa défense, le Paris Saint-Germain pense à Lucas Hernandez, pas insensible à l’intérêt parisien. Le Bayern Munich a fixé ses conditions pour le départ de l’international français, bien décidé à quitter la Bavière. Les échanges auraient d’ailleurs débuté entre les deux clubs.

Avec le départ de Sergio Ramos et les doutes autour de l’état physique de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, qui va arriver libre en provenance de l’Inter, le PSG souhaite enrôler un autre défenseur. La priorité de Luis Campos est identifiée et se nomme Lucas Hernandez. Selon L’Equipe , un accord de principe a déjà été trouvé entre le club de la capitale et le champion du monde tricolore, qui a informé ses dirigeants de sa volonté de partir. Reste désormais au PSG et au Bayern Munich de parvenir à un terrain d’entente.

Les discussions ont démarré

Et les grandes manœuvres ont été lancées à en croire Bild , annonçant ce vendredi l’existence de premières discussions entre les dirigeants parisiens et leurs homologues bavarois. Aucune offre écrite n’aurait encore été formulée, mais cela ne serait qu’une question de temps.

Pour Hernandez, c’est 50M€

Alors que Lucas Hernandez a prévenu le Bayern qu’il souhaitait rejoindre le PSG, le champion d’Allemagne reste ferme et refuse de le céder pour un montant inférieur à 50M€. Luis Campos est prévenu.