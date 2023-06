Le PSG règle un énorme casse-tête

Jean de Teyssière

Le PSG risque de connaître un été agité sur le marché des transferts mais également dans son effectif. Le prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest s'est terminé et le Costaricain fera son retour dans l'effectif parisien à la reprise de l'entraînement courant juillet. Une situation que les deux portiers avaient du mal à gérer et le PSG devrait trancher dans la même direction, à savoir que l'Italien resterait le numéro 1 et Navas le numéro 2.

L'inconnue est grande du côté des gardiens du PSG. Gianluigi Donnarumma semble rester le favori pour garder la place de numéro 1 au PSG malgré une saison loin d'être rassurante. Keylor Navas, de retour de prêt de Nottingham Forest, devrait à nouveau prendre la place de numéro 2, qui était jusqu'ici réservée à Sergio Rico, mais son grave accident laisse planer le doute sur la suite de sa carrière. Quoi qu'il en soit, le PSG va devoir trancher.

Navas de retour de Nottingham Forest

Parti tout début février en Premier League à Nottingham Forest, Keylor Navas revient d'Angleterre avec le sentiment du devoir accompli : Forest est maintenu en Premier League. Mais ce prêt fut court à Forest et le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid retrouvera l'effectif parisien lors de la reprise début juillet. Et le banc ?

Le PSG conforte Donnarumma en numéro 1