PSG : La grande demande de Luis Enrique pour Kylian Mbappé

Pour succéder à Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique, dont l’arrivée sera officialisée une fois le départ du technicien français réglé. Un choix qui pourrait relancer l’avenir de Neymar, qui connaît bien l’ancien entraîneur du FC Barcelone, mais le dossier Kylian Mbappé pourrait également être impacté.

Sauf énième retournement de situation, c’est Luis Enrique qui va officiellement prendre la place de Christophe Galtier au PSG dans les prochains jours. Un choix qui va profiter à certains membres du vestiaire, à commencer par Neymar, qui connaît bien le technicien espagnol pour l’avoir côtoyé du côté du FC Barcelone.

Luis Enrique compte sur Neymar…

Ainsi, Luis Enrique pourrait demander à sa direction de revoir son jugement sur Neymar, alors que le PSG espérait jusqu’à maintenant se séparer de l’international brésilien. Mais l’ex-sélectionneur de la Roja compte aussi prendre position dans le dossier Mbappé.

🇧🇷 #Neymar l’assure, il rêve de retrouver Santos alors que son avenir reste incertain🔴🔵 Le #PSG est prévenu, le retour au bercail est une vieille habitude des stars auriverdeRonaldinho, Ronaldo, Kaka… La liste est longue. C’est à lire sur @le10sporthttps://t.co/QESYKbnznc — Bernard Colas (@BernardCls) June 23, 2023

Mais également Mbappé