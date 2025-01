Neymar : Le retour que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son contrat s'achève en juin prochain à Al-Hilal, il est fort probable que Neymar quitte l'Arabie Saoudite seulement deux ans après son arrivée. La star brésilienne sera donc à la recherche d'un nouveau défi et aurait même reçu une offre en provenance de MLS et plus précisément du Chigao Fire. Cependant, un retour à Santos serait également en discussions, 12 ans après son départ.

L'été prochain, un nouveau feuilleton Neymar devrait s'ouvrir. Et pour cause, le contrat du Brésilien à Al-Hilal s'achève en juin prochain, et visiblement, une prolongation n'est pas dans les tuyaux. Et pour cause, le club saoudien, qui avait lâché 90M€ en 2023 pour recruter Neymar qui évoluait alors au PSG, ferait le forcing pour recruter Mohamed Salah, lui aussi en fin de contrat à Liverpool.

La MLS tente le coup

Par conséquent, Neymar pourrait prochainement se retrouver sur le marché. Et selon TMW, qui confirme les informations de L'EQUIPE, le Brésilien aurait déjà reçu une offre en provenance de MLS et plus précisément du Chicago Fire. Une proposition présentée comme «ahurissante» par le média italien, qui ajoute toutefois que Neymar Senior, qui gère toujours les intérêts de son fils, attend un salaire supérieur à celui que touche Lionel Messi à l'Inter Miami. Il faut dire que Neymar touche actuellement près de 100M€ par an à Al-Hilal.

Un retour à Santos est également évoqué

Et selon les informations de TMW, une autre option émerge au sein du clan Neymar, à savoir celle d'un retour au pays. La star brésilienne pourrait effectivement faire son retour à Santos, son club formateur, 12 ans après son départ pour le FC Barcelone. L'entourage de la star brésilienne va devoir trancher, mais alors qu'un dernier défi en Europe semble impossible, les options sont désormais rares pour Neymar qui devra probablement choisir entre la MLS et un retour au pays.