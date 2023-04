Mourinho - PSG : Une rencontre est annoncée !

Pierrick Levallet

Alors que Le10Sport.com peut confirmer que Christophe Galtier a toujours la confiance de sa direction, certains noms sont malgré tout annoncés pour lui succéder au PSG. Celui de José Mourinho revient notamment assez régulièrement. Et le Special One pourrait être fixé d'ici quelques semaines pour son avenir à l'AS Roma, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024.

Après une saison délicate sur le plan sportif, notamment avec le nouveau fiasco en Ligue des champions, le PSG pourrait bien changer certaines choses en interne. Cependant, Le10Sport.com est en mesure de confirmer que Christophe Galtier a toujours la confiance de ses dirigeants et qu’il devrait être maintenu sur le banc parisien sauf énorme cataclysme.

Mourinho - Zidane : Un gros conflit éclate au PSG https://t.co/2Lxdq11Nll pic.twitter.com/vnB1k7d1CS — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Mourinho annoncé pour succéder à Galtier au PSG

Malgré tout, certains entraîneurs sont annoncés pour lui succéder dans la capitale. Le nom de José Mourinho revient notamment assez souvent. Le Portugais est en fin de contrat en juin 2024 avec l’AS Roma et est vu comme l’homme idéal pour rétablir l’ordre dans le vestiaire du PSG. Le club romain devrait d’ailleurs être fixé d’ici quelques semaines pour l’avenir du Special One .

Le Special One va être fixé pour son avenir