Mourinho - PSG : Un gros message tombe sur son avenir

Les rumeurs vont bon train sur l'avenir du PSG. Que cela soit au niveau des joueurs attendus dans la capitale cet été, mais aussi des départs. Le poste d'entraîneur ne fait pas abstraction de celles-ci. De nombreux observateurs, voient José Mourinho arriver à Paris lors du prochain mercato. Une légende italienne a justement évoqué l'avenir du Special One.

Il ne reste plus que trois matches cette saison au PSG. Trois rencontres pour obtenir un onzième titre de champion de France. Cela aura été une saison longue et éprouvante, surtout pour Christophe Galtier. L'ancien coach de l'OGC Nice arrivé l'été dernier à Paris n'a pas échappé aux critiques pour sa première saison parisienne.

La menace Mourinho

Critiqué pour le peu de fond de jeu proposé par son équipe, Galtier a aussi dû faire face à des accusations de racisme visant sa personne. Une année donc compliquée, qui pourrait être la seule pour lui au PSG, malgré une deuxième saison prévue dans son contrat. Selon certaines rumeurs, les dirigeants parisiens rêveraient de pouvoir attirer José Mourinho à Paris. L'ancien entraîneur du Real Madrid serait emballé à l'idée d'avoir Kylian Mbappé sous ses ordres et de retrouver un club ayant des ambitions en Ligue des Champions.

Totti espère voir Mourinho rester