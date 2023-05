Coup de théâtre au PSG, Messi lâche sa réponse

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi se rapproche de plus en plus d'un départ du PSG. La Pulga n'a toujours pas prolongé, alors qu'elle est convoitée ailleurs. Cependant, l'offre du club de la capitale, dégainée il y a plusieurs semaines, était toujours valable. Et Lionel Messi aurait enfin donné sa réponse.

La fin de saison approche, et celle de l’aventure de Lionel Messi au PSG également. L’Argentin n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale alors que son contrat expire en juin prochain. Le voyage non-autorisé de La Pulga en Arabie Saoudite semblait avoir scellé son avenir. Cependant, le PSG n’avait pas officiellement retiré son offre.

Transferts - PSG : Lionel Messi va signer, son nouveau contrat est révélé https://t.co/oZmVn7PdS5 pic.twitter.com/O6KeHerxc0 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Le PSG a déjà dégainé pour Messi

La formation parisienne avait dégainé il y a quelques semaines maintenant. Luis Campos travaillait sur le dossier depuis plusieurs mois, mais Lionel Messi n’avait pas donné sa réponse. Le champion du monde 2022 attendait la fin de saison pour trancher. Mais dans son esprit, tout serait déjà très clair.

La Pulga a dit non