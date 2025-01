Mohamed Salah : L'incroyable coup avant son transfert au PSG ?

La rédaction

Mohamed Salah et Liverpool affrontaient Ipswich ce samedi, et l’attaquant égyptien a répondu présent. L’ancien joueur de l’AS Roma a marqué son 176ᵉ but en Premier League, devenant ainsi le 7ᵉ meilleur buteur de l’histoire du championnat anglais, dépassant un certain Thierry Henry. Le joueur, qui n’a toujours pas signé de prolongation avec son club, serait courtisé par le PSG.

Liverpool recevait Ipswich ce samedi, à Anfield, et Mohamed Salah était titulaire. Une occasion pour l’Égyptien de se concentrer sur le terrain, lui qui est au centre de nombreuses rumeurs durant ce mercato. Victoire 4 buts à 1 pour les Reds, qui confortent encore un peu plus leur place en tête du podium de la Premier League. Mohamed Salah a d’ailleurs inscrit son 19ᵉ but de la saison en championnat, en plus de ses 13 passes décisives.

Cristiano Ronaldo agite le mercato ! Le PSG vise Jhon Duran, mais attention, la concurrence s'intensifie… ⚽️

➡️ https://t.co/9XdSZVDEy5 pic.twitter.com/WIK8OHdSmd — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

Salah fait mieux que Henry

Grâce à ce but, l’ancien joueur de l’AS Roma marque un peu plus l’histoire du football anglais et devient le 7ᵉ meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. L’attaquant, suivi de près par le PSG, totalise 176 réalisations et dépasse ainsi la légende française Thierry Henry, auteur de 175 buts durant ses années à Arsenal. Mais sa progression dans le classement va peut-être s’arrêter, lui qui pourrait bientôt quitter Liverpool après 8 années passées là-bas.

Un mercato agité

L’attaquant de Liverpool figure dans les petits papiers des dirigeants du PSG, qui resteraient attentifs à toute opportunité, malgré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, un transfert ne s’annonce pas simple, car selon plusieurs sources, la priorité de Mohamed Salah serait de rester à Liverpool. D’après Caught Offside, les Reds seraient même prêts à lui proposer une offre exceptionnelle pour prolonger son contrat.Le PSG devra également faire face à la concurrence de l’Arabie Saoudite. Al-Hilal, qui devrait se séparer de Neymar, pourrait ainsi libérer une place pour accueillir Salah.