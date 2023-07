Messi règle ses comptes, la réponse du PSG !

Thomas Bourseau

En l’espace de deux ans, Lionel Messi a remporté un septième Ballon d’or et une Coupe du monde au PSG. Néanmoins, il n’était pas heureux à Paris et l’a fait savoir. Nasser Al-Khelaïfi lui a répondu.

Lionel Messi a sans doute vécu le plus gros moment de sa carrière en tant que joueur du PSG en décembre dernier. En effet, après avoir mis les mains sur la Copa America à l’été 2021, Messi a été sacré champion du monde avec l’Argentine, le trophée qu’il convoitait tant. En parallèle, le septuple Ballon d’or n’a pas vécu des jours heureux au Paris Saint-Germain.

«Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé»

C’est en effet le message que Lionel Messi faisait passer à Mundo Deportivo en juin dernier au moment d’annoncer son arrivée à l’Inter Miami. « La vérité, c'est que la première année a été très difficile, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour différentes raisons. La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très, très bien, très à l'aise dans le club, dans la ville, avec ma famille. (…) J’espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi. Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé ».

«Je veux remercier aussi Lionel Messi, le plus grand joueur au monde»