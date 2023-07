Messi - PSG : La folle anecdote !

Alexis Brunet

En attendant peut-être Mbappé voir Neymar, un autre membre de la MNM a déjà quitté le PSG. Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami après deux saisons à Paris. L'aventure en France du champion du monde 2022 n'aura pas franchement été une grande réussite. En revanche, la franchise floridienne, et son propriétaire David Beckham peuvent se targuer d'avoir réalisé l'un des coups de l'été. L'Anglais a d'ailleurs révélé une anecdote savoureuse, du moment où il a appris que l'Argentin rejoignait son équipe.

Entre suspension de son club, et haine des supporters parisiens à son égard, Lionel Messi a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG. En quête d'une nouvelle aventure, l'Argentin a fait le choix de quitter l'Europe et de rejoindre la MLS, et l'Inter Miami. Grand bien lui a pris, puisque pour le moment c'est une réussite. Le champion du monde a déjà marqué trois fois, en seulement deux matches avec sa nouvelle équipe.

«Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer…»

Même à 36 ans, Lionel Messi suscite toujours la folie, et l'admiration. Pour une interview à The Athletic , David Beckham est d'ailleurs revenu sur le moment où il a appris que l'Argentin avait officiellement choisi de s'engager avec l'Inter Miami, club dont il est propriétaire. « J'étais au Japon avec ma famille et je me suis réveillé à 5 heures du matin parce que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ma femme s'est agacée : « Vraiment ?! Éteins ton téléphone ! » J'ai regardé mon téléphone et je me suis dit : « Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose ! J'ai mis mes lunettes et je me suis dit : « Leo arrive ! C'est fait ! Il l'a annoncé ! Ma femme m'a dit : « Comment ça, il l'a annoncé ? » J'ai répondu : « Il est passé à la télé et a annoncé qu'il venait à l'Inter de Miami ! » »

