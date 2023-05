Messi - PSG : Coup de théâtre pour son transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi va quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors qu'un renouvellement de bail ne serait plus du tout d'actualité, la Pulga ne devrait pas migrer vers le FC Barcelone cet été. En effet, le numéro 30 du PSG envisagerait de revenir au Barça lorsqu'il aura pris sa retraite sportive.

Alors que son contrat est arrivé à terme le 30 juin 2021, Lionel Messi a tenté le tout pour le tout pour prolonger au FC Barcelone. Toutefois, le vétéran argentin de 35 ans n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta, le président catalan. Contraint de se trouver un nouveau club, Leo Messi a migré vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG.

Leo Messi n'ira pas à Barcelone

Ayant signé un contrat de deux saisons au PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement le 30 juin s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors qu'elle n'est pas du tout exemplaire sur et en dehors des terrains, la Pulga serait très loin de rempiler à Paris. Malgré tout, Leo Messi ne devrait pas retrouver le FC Barcelone à l'issue de cet exercice 2022-2023.

«Il veut revenir quand il prendra sa retraite»