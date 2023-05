Messi - PSG : Une réunion au sommet est révélée

Jean de Teyssière

Depuis l'annonce de la suspension de Lionel Messi, son avenir semble s'écrire loin, très loin du Paris Saint-Germain. Alors que des discussions avaient eu lieu entre le club et Jorge Messi, le père et agent de la Pulga pour discuter d'une éventuelle prolongation de contrat, rien ne présageait une issue positive. Cet évènement sonne le glas des ambitions parisiennes de prolonger Messi. D'ailleurs, Jorge Messi l'avait compris bien avant ça et s'était déplacé en Arabie Saoudite quelques jours avant son fils...

Un voyage non-autorisé en Arabie Saoudite qui a mis le feu aux poudres. Lionel Messi a été suspendu deux semaines par le Paris-SG suite à cet aller-retour dans la péninsule arabique, pour des questions de sponsors et de partenariat. Durant deux semaines, le septuple champion du monde ne participera pas aux entraînements, ni aux matchs et se verra retenir la moitié de son de salaire. De quoi bien réfléchir à son avenir.

L'Arabie Saoudite en pole position

Dans son édition d'hier, L'Equipe annonçait que la piste menant Lionel Messi au FC Barcelone se compliquait suite aux graves problèmes financiers du club catalan. Face à ce gros retournement de situation, le numéro 30 du PSG serait de plus en plus motivé à l'idée de jouer en Arabie Saoudite la saison prochaine. Le clan Messi prend désormais l'hypothèse saoudienne très au sérieux.

Jorge Messi a rencontré un club saoudien