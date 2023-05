En pleine polémique, il balance une grosse accusation sur Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le divorce semble acté entre le PSG et Lionel Messi. Suspendu pour une durée de deux semaines, l'international argentin ne devrait pas prolonger son contrat. Un mal pour un bien pour Jérôme Rothen, qui n'a pas mâché ses mots en évoquant le bilan du champion du monde depuis son arrivée en août 2021.

En août 2021, Lionel Messi était accueilli comme un dieu. Deux ans après, l'international argentin s'apprête à quitter la capitale sur la pointe des pieds. Le résultat de deux années décevantes sous le maillot du PSG. Avant son départ, le joueur de 35 ans a provoqué une dernière polémique en filant en Arabie Saoudite sans l'autorisation de ses dirigeants. Pour Jérôme Rothen, Messi ne laissera pas un merveilleux souvenir dans la capitale. Car pour lui, si le joueur a accepté de rejoindre le PSG, c'est surtout pour des raisons financières.

« C'est juste une question financière »

« Ça fait encore une fois froid dans le dos d'entendre ça, et ça me dérange d’autant plus vu ce que je pense des années de Léo Messi au PSG, du pourquoi de sa venue. C’est juste une question financière. C’était le seul club capable de lui donner ce qu’il voulait. Le seul. Même là, il voudrait revenir à Barcelone mais Barcelone ne peut pas, donc il fait des pieds et des mains pour essayer de prolonger, essayer de gratter encore plus les Qataris… Mais maintenant, ciao ! Au revoir ! Bye bye ! Ça suffit » a confié l'ancien joueur du PSG lors de l'émission Rothen S'enflamme. Pour lui, Messi s'apparente à un échec total.

« C’est dramatique »