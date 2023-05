Messi répond cash au PSG, la presse espagnole déballe tout

Benjamin Labrousse

Annoncé depuis plusieurs mois sur le départ, Lionel Messi devrait bel et bien quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Suspendu deux semaines par le club parisien pour s’être rendu sans accord en Arabie Saoudite, l’Argentin aurait refusé l’offre de prolongation du PSG depuis un mois déjà à en croire la presse espagnole.

Lionel Messi arrive au terme de son aventure parisienne. Alors qu’un accord verbal avait été conclu avec le PSG il y a quelques mois pour une potentielle prolongation d’un an de La Pulga , tout a basculé ces derniers mois. Car désormais, cela ne fait aucun doute : Lionel Messi ne jouera plus au PSG la saison prochaine comme l’a annoncé ce mardi le journaliste de l’Équipe Loïc Tanzi.

Lionel Messi aurait recalé le PSG il y a un mois

Mais à en croire les informations de Mundo Deportivo , c’est l’Argentin en personne qui a décidé de refuser une offre de prolongation de la part du PSG. Ce refus aurait eu lieu il y a environ un mois, alors que le club parisien espérait encore conserver son numéro 30.

Messi déçu du projet sportif du PSG

Le média ibérique évoque également les raisons de ce potentiel refus. Lionel Messi n’aurait pas apprécié les éliminations en 8èmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid l’an passé, ainsi que face au Bayern Munich en mars dernier. De plus, le projet sportif du PSG ne convainc plus l’Argentin, qui estime que celui-ci ne serait plus cohérent.