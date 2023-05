Le PSG annonce 8 départs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Chaque année, les clubs professionnels laissent partir plusieurs joueurs issus de leur centre de formation qui ne sont pas jugés au niveau pour viser plus haut. Et c'est au tour du PSG d'annoncer ceux qui ne seront pas retenus. Cette année, ils sont huit à avoir été laissé libres et donc en quête d'un nouveau club.

C'est désormais une habitude. A l'approche d'une fin de saison, les clubs annoncent le nom des joueurs de leur centre de formation qui n'obtiendront pas de nouveau contrat et seront donc laissés libres. Après le FC Nantes notamment, c'est au tour du PSG de dévoiler sa liste.

PSG : Messi prépare son départ, une incroyable annonce tombe https://t.co/0JVbhLtONB pic.twitter.com/l5dkjNVMyR — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Huit jeunes ne sont pas conservés au PSG

Ainsi, selon les informations du Parisien , confirmées par L'EQUIPE , cette année, ils sont huit à ne pas avoir été conservés par le PSG. Il s'agit de Dan-Patrice Bikouta (2003), Shadyl Delest (2005), Ibrahim Diarra (2005), Romaric Etonde (2005), Naoki Ligneul (2005), Desthy Nkounkou (2005), Emerick Lopez (2005) et Diamand Kalenga (2007). Ils sont donc libres et doivent se mettre en quête d'un nouveau club.

