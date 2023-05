Une révolution se prépare au PSG, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG va-t-il changer de stade ? La question semble en discussion du côté du club après l’échec des discussions pour le rachat du Parc des Princes. Par conséquent, la direction parisienne aurait déposé un dossier pour devenir propriétaire du Stade France. Une issue qui inquiète Rai, légende du PSG, qui a brillé au Parc des Princes.

Depuis quelques semaines, l'hypothèse d'un départ du Parc des Princes prend de l'ampleur. Et pour cause, les négociations entre le PSG et la Mairie de Paris semblent au point mort, ce qui a poussé la direction du club de la capitale à déposer un dossier pour le rachat du Stade de France. Rai, légendaire numéro 10 du PSG, évoque cette situation.

Le PSG loin du Parc ? Rai est inquiet

« Il y a là (au Parc) toute l’histoire du PSG, c’est quelque chose que je préfère ne même pas imaginer. La première fois que j’ai joué au Parc des Princes, j’ai marqué, on avait gagné 2-0 avec le Brésil contre la France (le 28 août 1992, quelques mois avant son arrivée dans la capitale) », confie l’ancien capitaine du PSG pour Le Parisien .

«Il y a là (au Parc) toute l’histoire du PSG»