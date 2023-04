Coup de balai ahurissant, 53 joueurs quittent l'OM !

Arnaud De Kanel

L'information avait circulé ces deniers jours, elle a été confirmée ce dimanche en début d'après-midi : l'OM va fermer son école de foot. Les conséquences sont dramatiques puisque 53 jeunes vont être libérés dans les heures à venir. Un coup de balai monumental très mal reçu à Marseille.

Une décision forte a été prise à Marseille. Alors que l'OM compte fermer progressivement son école de foot, le club phocéen souhaite également se retirer d'une catégorie. Conséquence, 53 joueurs vont quitter la cité phocéenne prochainement.

Plus de U16 à l'OM

C'est une nouvelle qui devrait faire réagir à Marseille. Vanté pour ses mérites à la direction de l'équipe professionnelle, Pablo Longoria est beaucoup plus pratique pour sa gestion des jeunes. Journaliste pour L'Equipe , Mathieu Grégoire révèle ce dimanche sur son compte Twitter que l'OM compte supprimer sa catégorie U16. Ainsi, le grand ménage continue dans le centre de formation olympien puisque 53 joueurs, certains sous contrats, seront libérés prochainement. Cela fait tiquer dans la cité phocéenne.

Une décision qui ne passe pas