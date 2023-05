Messi - PSG : Une bombe à 500M€ est lâchée

Benjamin Labrousse

L’avenir de Lionel Messi fait énormément réagir ces derniers jours. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin ne devrait pas prolonger au PSG. Mais si le FC Barcelone reste toujours confiant dans sa capacité à signer son ancien joueur, l’Inter Miami et surtout Al-Hilal n’ont pas abandonné l’idée de faire venir La Pulga. Le club saoudien aurait d’ailleurs proposé 500 M€ à Messi.

Lionel Messi ne poursuivra pas l’aventure avec le PSG. Deux ans après son arrivée à Paris, l’Argentin devrait vraisemblablement quitter le club parisien à la fin de son contrat en juin prochain comme l’ont annoncé plusieurs médias ce mercredi. Mais reste désormais à savoir quelles sont les options de La Pulga pour son avenir.

Al-Hilal revient à la charge avec une proposition colossale pour Messi

Car si le FC Barcelone multiplie les stratégies financières afin de boucler la signature de Lionel Messi, ce dernier ne manque pas de prétendants. Le club saoudien Al-Hilal espère depuis plusieurs mois convaincre l’Argentin de rejoindre le Moyen-Orient. Selon le journaliste de SportItalia Rudy Galetti, le club saoudien aurait proposé 500 M€ à Lionel Messi pour sa signature.

Messi et Al-Hilal auraient un accord verbal

Pour rappel, Al-Hilal avait d’ores et déjà proposé 400 M€ à l’Argentin, et aurait donc revu sa proposition à la hausse. Et selon Rudy Galetti, les deux parties auraient même conclu un accord verbal ! Messi aurait demandé au club saoudien un délai d’un mois pour étudier ses options. Si aucune offre concrète arrive d’ici-là, le septuple Ballon d’Or pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite...