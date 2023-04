Mercato : Zidane reçoit un message clair pour son grand retour

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir vu Didier Deschamps prolonger à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane sait qu’il va devoir revoir ses plans. Le Real Madrid est toujours une option mais pour le moment, Carlo Ancelotti n’est pas encore parti. Le technicien italien a d’ailleurs tiré un terme sur les rumeurs d’un retour à Chelsea.

Depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane n’a plus de poste. Le technicien français a d’abord pris du temps pour lui et sa famille avant de préparer son retour sur un banc. Il ne l’a jamais caché, Zizou espérait récupérer le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Mais Didier Deschamps, encore finaliste de la Coupe du monde, a prolongé jusqu’en 2026.

Zidane est une option, Klopp une priorité

Alors forcément, Zinédine Zidane doit trouver une alternative. Comme toujours, le Real Madrid fait partie des prétendants mais d’après nos informations exclusives, Jürgen Klopp est la priorité des dirigeants madrilènes. Et pour le moment, Carlo Ancelotti est loin d’être parti, il a d’ailleurs démenti les rumeurs d’un retour à Chelsea.

Ancelotti ne reviendra pas à Chelsea