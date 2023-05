Mercato - Zidane : Le PSG prépare un gros coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG vit l’une des saisons les plus difficiles depuis l’arrivée de QSI, Christophe Galtier se sent logiquement menacé. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes et le club de la capitale rêverait toujours de Zinédine Zidane. Néanmoins, sauf catastrophe Galtier ne devrait pas partir.

Le PSG vit une saison très compliquée. Éliminé prématurément de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, le club de la capitale connaît sans doute son exercice le plus difficile depuis l’arrivée de QSI en 2011. Forcément, Christophe Galtier se sait menacé vu les résultats du PSG et un rêve existe toujours pour Paris.

Le PSG rêve de Zinédine Zidane, mais…

A en croire les informations de Téléfoot , le PSG rêverait toujours de Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français attend impatiemment de retrouver un banc. Et même si le PSG est cité, il est encore compliqué d’imaginer Zizou s’asseoir sur le banc parisien.

… Galtier est loin d’être parti

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, sauf catastrophe comme la perte du titre de champion, le PSG ne devrait pas se séparer de Christophe Galtier. En clair, difficile d’imaginer Zinédine Zidane débarquer prochainement.