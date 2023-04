Mercato : Zidane de retour, ça peut aller vite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battue en demi-finale par l’Inter ce mercredi, la Juventus a dit adieu à la Coupe d’Italie. Massimiliano Allegri n’échappe pas aux critiques au lendemain de ce revers, une situation qui pourrait arranger Zinedine Zidane, prêt à faire son retour à Turin deux ans après avoir quitté le Real Madrid.

Zinedine Zidane semble avoir une idée précise pour son retour dans le football. Alors que son nom a récemment circulé du côté du PSG, du Real Madrid et même de l’Arabie saoudite, c’est à la Juventus que s’imaginerait rebondir le Français d’après RMC . Le club turinois remplit de nombreux critères fixés par Zizou , qui connaît bien les lieux et la langue italienne après son passage en tant que joueur entre 1996 et 2001. Mais pour l’heure, le poste d’entraîneur n’est pas disponible, Massimiliano Allegri étant sous contrat jusqu’en 2025.

Allegri se fait fracasser en Italie

Cependant, la situation de Massimiliano Allegri pourrait se compliquer. Alors que la Juventus est à la peine cette saison, avec notamment une élimination en Ligue des champions dès la phase de groupes, la défaite contre l’Inter ce mercredi marque la fin du parcours du club en Coupe d’Italie et place Allegri dans une position délicate. Ce dernier n’échappe pas en effet aux critiques suite à la prestation de son équipe. « Allegri, quel dommage », titre en Une Tuttosport qui égratigne le technicien dans ses colonnes : « Juve, et si on parlait de foot ? (…) Quelle peine, une équipe démissionnaire dans le jeu et l'esprit. »

Zidane - PSG : Cette annonce qui va plaire au Qatar https://t.co/InHTLF58kH pic.twitter.com/FpaVsyL01n — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

« L’entraîneur est responsable », écrit la Gazzetta

« Il n'est pas entièrement responsable , nuance Guido Vaciago, le directeur de Tuttosport. Mais il ne peut pas échapper à ses responsabilités. La Juventus doit renaître la saison prochaine. La question que doivent se poser les nouveaux dirigeants est la suivante : Allegri est-il capable de le faire ? » De son côté, la Gazzetta dello Sport pointe du doigt « une équipe sans grinta et sans idées » et n’épargne pas Allegri. « Pas de jeu, pas d'identité, pas de résultats : la Juve, les fautes d'Allegri , lâche le journal au papier rose. Les circonstances atténuantes ne manquent pas, comme les blessures de Pogba, Chiesa et Vlahovic, et les -15, puis +15, puis qui sait. Mais le bilan est négatif et l'entraîneur est responsable . »

Une aubaine pour Zidane