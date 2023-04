Mercato : Zidane attend le feu vert, il se prend un stop

Thomas Bourseau

Bien décidé à reprendre du service cette année, Zinedine Zidane aurait une nouvelle fois ignoré le PSG pour revenir au Real Madrid. Cependant, Carlo Ancelotti lui préparerait une mauvaise surprise.

Il ne s’en était pas caché lors de l’entretien qu’il avait accordé à L’Equipe à l’occasion de son cinquantième anniversaire : l’équipe de France était et demeure un souhait de Zinedine Zidane. Par deux fois coachs du Real Madrid, Zidane est en pause depuis son départ de la Casa Blanca en mai 2021 et avait à coeur de succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus selon le journaliste Frédéric Hermel.

Le PSG ? Zidane attend le Real Madrid

La prolongation de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026 a chamboulé les plans de Zinedine Zidane qui serait toujours un rêve du PSG. Néanmoins, selon l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo, le champion du monde 98 aurait récemment à nouveau recalé le PSG. L’Equipe révélait dernièrement que le désir de Zidane serait de prendre une nouvelle fois les rênes de l’effectif du Real Madrid.

Ancelotti ne compte pas plier bagage, Zidane est fixé

Cependant, Carlo Ancelotti dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au Real Madrid. Et que ce soit le technicien italien ou son fils Davide qui a été annoncé du côté du FC Bâle ces derniers jours, l’entraîneur du Real Madrid et son assistant auraient tous deux à coeur de poursuivre leur aventure conjointe à Madrid malgré les diverses rumeurs entourant leurs avenirs selon The Athletic. Zinedine Zidane est prévenu.