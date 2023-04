Mercato : Le PSG veut boucler un transfert à 160M€, un concurrent abandonne

La rédaction

Préparant déjà la saison prochaine, le Paris Saint-Germain commence à activer des pistes pour renforcer son milieu de terrain. C'est donc tout naturellement que les dirigeants parisiens se sont intéressés à la piste menant au joueur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. La pépite anglaise âgée de 19 ans est sur les tablettes de nombreux clubs prestigieux et l'un d'entre eux s'est retiré de la course.

Durant la Coupe du monde au Qatar disputée l'hiver dernier, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi avait commencé l'opération séduction en se montrant emballé par le jeune prodige de Dortmund : « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. S’il peut être une cible pour le PSG ? Oui. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » Mais tout comme le PSG, d'autres clubs ont ciblé Bellingham, comme le Real Madrid ou encore Liverpool.

Le Real Madrid à l'affût

Voulant préparer l'avenir, son duo Modric-Kroos vieillissant, le Real Madrid a lui aussi coché la case Jude Belligham. Le club madrilène pourrait dégainer un chèque de 150M€. Le Borussia Dortmund ne laissera pas filer son joyau à moins de 160M€. Les clubs intéressés sont prévenus.

