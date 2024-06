Mercato : Voilà comment le PSG a choqué Mbappé !

Thomas Bourseau

Pourtant critiqué par quelques observateurs et malgré le fait qu’il soit arrivé en joker après les départs de Neymar et de Lionel Messi, Bradley Barcola a finalement mis pas mal de monde dans sa poche. Au passage, la recrue estivale du PSG a agréablement surpris Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a évolué pendant six saisons avec Neymar au PSG et deux exercices aux côtés du Brésilien ainsi que de Lionel Messi. Cependant, lors du mercato estival de 2023, la MNM s’est dissoute avec les départs de l’Argentin à l’Inter Miami et du Brésilien à Al-Hilal. Et c’est à ce moment précis que le comité directeur du Paris Saint-Germain a réservé une jolie surprise à Mbappé sur le mercato.

«Je ne pouvais pas me douter qu’un petit gamin de Lyon allait venir et faire son trou»

« Bradley, c’est une belle surprise. La vérité, c’est que je ne m’attendais pas à ce qu’il soit titulaire au PSG, à son arrivée l’été dernier. Honnêtement, on avait une attaque Messi - Neymar - moi, donc je ne pouvais pas me douter qu’un petit gamin de Lyon, qui avait fait six mois à l’OL, allait venir et faire son trou » . a en effet confié Kylian Mbappé au cours d’un entretien accordé à Ouest-France dans le cadre du coup d’envoi de l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet).

