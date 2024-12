Mercato : Viré par l'OM, il révèle une discussion secrète

Jean de Teyssière

Cet été, Jordan Veretout était devenu persona non grata à l’OM. En qualité de joker, il a rejoint l’OL convaincu par le discours de Pierre Sage, qui l’avait appelé lorsqu’il était encore à l’OM. Cette saison, il revit et est vite devenu un élément indispensable du onze de l’entraîneur lyonnais.

Arrivé à l’OM en 2022 en provenance de l’AS Rome, Jordan Veretout était vite devenir un pion essentiel d’Igor Tudor, disputant l’intégralité des rencontres de Ligue 1. Sous Marcelino, Gattuso puis Gasset la saison dernière, Veretout avait aussi réussi à tirer son épingle du jeu. Mais cet été, l’international français a été invité à se trouver un nouveau point de chute.

«Je viens vous rejoindre»

Dans un entretien accordée au Progrès, Jordan Veretout raconte comment Pierre Sage à réussi à le convaincre de signer à l’OL : « Son coup de téléphone change tout quand je suis à Marseille. Il me parle de foot, de la vie, de ma famille. C’est quelque chose qui est touchant. À la fin du coup de fil, je lui ai juste dit: ‘Coach, j’attends le feu vert et je viens vous rejoindre.’ Je le découvre jour après jour. C’est un coach qui débute et on sent qu’il est amoureux du foot. Il a une expérience ailleurs que le haut niveau. Mais s’il a les résultats, c’est qu’il a la bonne méthode. Ce n’est pas facile pour lui. Il y a un grand groupe, mais il arrive à le manager, il a ce discours où tous les joueurs adhèrent. »

«Il a tout l’avenir d’un grand entraîneur»

« Il a tout l’avenir d’un grand entraîneur. On voit un beau Lyon. J’aime bien ses discours d’avant match, poursuit Veretout, sous le charme. C’est toujours réfléchi. On voit des images parfois sur le rétro projecteur. On a l’impression de se retrouver quand on avait 14-15 ans, mais au final, il a toujours ce truc qui nous fait dire qu’il a raison. Les causeries sont travaillées, posées, pas un mot en dehors de l’autre, tout est calé, c’est sa force. »