Mercato : Une star veut vite oublier le PSG !

Axel Cornic

Annoncé au Paris Saint-Germain, en Premier League ou encore en Arabie Saoudite, Victor Osimhen a finalement trouvé un club, avec Galatasaray. L’attaquant de 25 ans est prêté au club stambouliote jusqu’à la fin de la saison et il semble vouloir rapidement retrouver le terrain, après un mercato estival particulièrement éprouvant.

C’est officiel, Victor Osimhen peut enfin redevenir un joueur de football. Ecarté et même menacé par son club du Napoli, le Nigérian a trouvé la solution avec Galatasaray, où il pourrait former un duo infernal cette saison avec un certain Mauro Icardi.

« Je savais à quel point Galatasaray était grand et à quel point c'était un club familial »

Sur le site officiel du club turc, Osimhen s’est évidemment dit très heureux d’avoir trouvé ce point de chute. « Quand j'ai entendu parler de l'intérêt de Galatasaray, la décision a été facile pour moi. Je savais à quel point Galatasaray était grand et à quel point c'était un club familial. Il a une base de fans incroyable » a expliqué le buteur, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com n’était pas dans les plans du PSG cet été.

« C'était une décision facile pour moi »

« Henry Onyekuru est mon ami et il a joué pour Galatasaray, il m'a dit à quel point le club, les fans et les gens sont ici. C'était donc une décision facile pour moi » a poursuivi Victor Osimhen. « Quand j'ai atterri à l'aéroport, les supporters m'ont accueilli avec tellement d'émotion que je me suis senti très heureux. Ces choses sont importantes pour un joueur. Je veux faire tout ce que je peux pour eux. J'ai hâte de démarrer ce projet. Je suis très excité ».