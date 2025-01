Mercato : Une star révèle en privé sa signature au PSG !

La rédaction

Khvicha Kvaratskhelia est enfin arrivé dans la capitale pour régaler les supporters du PSG. L’international géorgien rejoint en Ligue 1 deux de ses compatriotes : Zouriko Davitachvili (ASSE) et Georges Mikautadze (OL). Le joueur de Saint-Étienne révèle d’ailleurs que Kvara l'avait informé de son arrivée au Paris Saint-Germain.

Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en Ligue 1, au PSG, le nombre de Géorgiens dans notre championnat s’élève à trois. Une arrivée importante pour le PSG puisque l’ancien joueur du Napoli est dans le groupe pour la réception du Stade de Reims. Une bonne nouvelle pour son partenaire en sélection, Zouriko Davitachvili, qui avait déjà échangé avec le néo-Parisien, l'un de ses amis proches.

« Je savais qu'il allait venir à Paris »

Interrogé dans les colonnes de L’Équipe, le joueur de Saint-Étienne révèle que Kvara lui avait déjà confié le secret de son transfert. « Surpris ? Non, car nous échangeons souvent ensemble. J'étais donc au courant. Je savais qu'il allait venir à Paris. » explique l’international géorgien. « C’est super de se retrouver désormais à trois Géorgiens en France, qui jouent déjà ensemble en équipe nationale (avec Georges Mikautadze à Lyon). Cela nous permet d'être encore plus proches les uns des autres. On se connaît déjà très bien et nous entretenons tous les trois d'excellentes relations. » se réjouit Zouriko Davitachvili.

Les prochaines confrontations

Khvicha Kvaratskhelia aura bientôt l’occasion de retrouver ses coéquipiers sur les terrains de Ligue 1. Le PSG se déplacera à Lyon pour y affronter l’OL dans un mois, puis se rendra à Geoffroy-Guichard un mois plus tard pour tenter de battre l’ASSE. Deux rendez-vous à cocher sur le calendrier pour les trois partenaires de sélection.