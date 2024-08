Mercato : Une star recale le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche de renforts supplémentaires au milieu de terrain, le PSG a ciblé Joshua Kimmich. La star du Bayern Munich offre un profil plus expérimenté pour Luis Enrique et son staff, mais ne devrait pas quitter la Bavière cet été. Le joueur de 29 ans a recalé le club parisien, et pourrait rester en Allemagne cet été.

Le PSG progresse activement au niveau de son mercato estival. Ce lundi après-midi, le club parisien a officialisé un gros coup, en annonçant le transfert de João Neves en provenance de Benfica contre 70M€. Cependant, Paris n’est pas rassasié, et espère d’autres renforts au milieu de terrain. L’un des profils ciblés par le PSG dans ce secteur de jeu se nomme notamment Joshua Kimmich.

Le PSG cible Joshua Kimmich...

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2025, l’international Allemand offrirait ainsi un profil rempli d’expérience pour Luis Enrique. Cependant, ce dossier est loin d’être aisé pour Paris, étant donné que le joueur n’a pas pris la moindre décision concernant son avenir. Toutefois, le futur de Joshua Kimmich commence tout juste à s’éclaircir, et ce dernier pourrait finalement rester au Bayern Munich.

...Qui devrait rester au Bayern Munich

C’est en tout cas ce que révèle BILD ce mardi. Le média allemand affirme ainsi que le joueur de 29 ans n’est pas intéressé par une signature en faveur du PSG. Si le club parisien a bel et bien contacté le club bavarois pour le transfert de Joshua Kimmich, ce dernier préfère rester en Bavière, et pourrait même parapher un nouveau contrat très prochainement.