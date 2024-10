Mercato : Une star du PSG lâche une grande annonce pour son avenir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur de l'Euro 2021 avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma a ensuite quitté son club formateur, l'AC Milan, pour s'engager en faveur du PSG.

Arrivé il y a maintenant trois ans en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma (25 ans) se voit rester encore très longtemps au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Dans un entretien accordé à l’UEFA, en marge de la rencontre face à Arsenal en Ligue des champions ce mardi soir, l’international italien (68 sélections) a exprimé son souhait de poursuivre sa carrière pendant encore plusieurs années à Paris.

« J’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire »

« Porter ce maillot est tout simplement incroyable. Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! Je sais que c’est beaucoup de matchs, mais j’espère être à la hauteur de cette mission ! Celle de devenir un leader et d’aider ceux qui rejoindront le club à l’avenir », a déclaré Gianluigi Donnarumma.

Une prolongation déjà évoquée entre Donnarumma et le PSG

Une envie qui semble partagée par le PSG. Comme l’avait indiqué récemment Enzo Raiola, agent de Gianluigi Donnarumma, auprès de Tuttosport, des discussions autour d’une potentielle prolongation de contrat ont déjà eu lieu entre les deux parties : « Il y a encore deux ans, il n'y a pas d'urgence. Mais oui, il y a déjà eu des premières discussions en ce sens. Campos l'a même avoué publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester. »