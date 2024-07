Mercato : Une révélation de l’Euro bientôt au PSG ?

Arnaud De Kanel

Révélation de l'Euro 2024 avec la Belgique, tout juste éliminée par l'équipe de France en huitième de finale, Amadou Onana pourrait changer d'air dans les semaines à venir. Sous contrat avec Everton, le milieu de terrain aurait tapé dans l'œil du PSG qui cherche à se renforcer dans ce secteur de jeu.

L'Euro 2024 permet aux joueurs de se mettre en valeur. Certains profitent de la vitrine offerte par ce tournoi pour faire admirer leurs qualités et se faire repérer par des grands clubs. C'est notamment le cas d'Amadou Onana, une des rares satisfactions de la Belgique en Allemagne.



Le PSG pense au Belge Onana

Et les prestations du milieu de terrain auraient tapé dans l'œil du PSG d'après les informations de Foot Mercato . Si les Parisiens font de Joao Neves leur priorité, ils se heurtent aux 120M€ réclamés par Benfica comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Onana lui, couterait beaucoup moins cher. Sous contrat avec Everton jusqu'en 2027, il pourrait quitter la Premier League contre un chèque de 60M€. Un montant largement dans les cordes du PSG, désireux de se renforcer à ce poste. Amadou Onana possède également l'avantage de bien connaitre la Ligue 1 puisqu'il a évolué au LOSC avant de filer en Angleterre. Autre facteur important, sa maitrise parfaite du français et de l'Anglais, essentiel dans un vestiaire comme celui du PSG.

Onana veut partir