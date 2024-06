Mercato : Une piste de l’OM annonce son départ !

Thomas Bourseau

Sergio Conceiçao est à ce jour la priorité absolue de Pablo Longoria. Néanmoins, il n’y a pas si longtemps que ça, le président de l’OM misait tout sur Paulo Fonseca. En partance pour l’AC Milan, le Portugais aurait fait ses adieux au LOSC ce mercredi.

L’OM, comme ce fut déjà le cas en 2022 et l’année dernière avec Igor Tudor et Marcelino, se doit de rapidement trouver un entraîneur sur le marché qui assurera la succession de l’intérimaire Jean-Louis Gasset. Et pour ce faire, le président Pablo Longoria a réactivé une piste déjà étudiée en fin de saison 2022/2023 : Paulo Fonseca.

Courtisé par l’OM, Paulo Fonseca va bien rejoindre l’AC Milan

Le10sport.com vous dévoilait même le 10 avril dernier que Pablo Longoria faisait du coach portugais engagé au LOSC jusqu’à la fin de la saison sa grande priorité pour reprendre les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Cependant, le poste d’entraîneur de l’AC Milan s’est libéré. La Ligue des champions et le challenge rossonero semblent avoir conquis Paulo Fonseca qui se rapprocherait sérieusement de l’AC Milan selon Saber Desfarges.

Fonseca a fait son annonce au LOSC