Mercato : Une nouvelle malédiction frappe le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG a fait le ménage dans son effectif cet été. Le club de la capitale s'est notamment débarrassé de ses indésirables comme Juan Bernat, envoyé en prêt à Benfica. Toutefois, le latéral gauche espagnol peine à se relancer au Portugal. Mais le joueur de 30 ans n'est pas le premier élément du PSG à rencontrer des difficultés au sein du club lisboète.

Prêté par le PSG, Juan Bernat n’y arrive pas à Benfica. Arrivé blessé, l’Espagnol n’a pu faire ses débuts qu’en octobre. Jusqu’à présent, le latéral gauche ne compte que trois titularisations en six rencontres et peine à s’imposer. Le calvaire du joueur de 30 ans est d’ailleurs loin d’être terminé puisqu’il souffre d’une nouvelle blessure et est donc forfait pour la rencontre face à la Real Sociedad ce mercredi en Ligue des champions.

Avant Bernat, Draxler a galéré à Benfica

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur du PSG peine à se montrer convaincant à Benfica. La saison passée, la formation parisienne avait envoyé Julian Draxler au sein du club lisboète. Le prêt de l’Allemand s’était révélé peu concluant (18 matchs, 2 buts). Résultat, le joueur de 30 ans était revenu au PSG avant d’être transféré à Al-Ahli au Qatar.

Déjà un fiasco pour Bernat loin du PSG ?

Reste maintenant à voir si Juan Bernat saura redresser la barre en cours de saison. Mais pour le moment, Benfica ne semble pas vraiment être la destination idéale pour que les éléments du PSG puissent se relancer. Cela commencerait d'ailleurs à avoir des allures de malédiction. À suivre...