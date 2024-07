Mercato : Une légende du PSG bientôt en Arabie saoudite ?

Arnaud De Kanel

En devenant le joueur le plus capé de l’histoire du PSG cette saison, Marquinhos n’a fait qu’affirmer son statut de légende du club de la capitale. Le capitaine parisien fait l’unanimité à Paris et on l’imagine mal quitter la ville lumière pour un autre club européen. En revanche, l’Arabie saoudite croit en ses chances de convaincre le Brésilien.

Marquinhos a parcouru un sacré bout de chemin son arrivée au PSG en 2013. Le défenseur central a su conquérir le coeur des supporters parisiens notamment par son amour du club et son attitude irréprochable. Au fil des saisons, il a pris du galon et se retrouve désormais capitaine du PSG. Lors de la saison écoulée, il est même entré dans la légende du club de la capitale en devenant le joueur le plus capé de l’histoire, dépassant Jean-Marc Pilorget et ses 435 matches. Son but est désormais d’améliorer cette marque historique mais l’Arabie saoudite tente de l’en dissuader.

PSG : Le bourreau de Mbappé et de Neymar balance ! https://t.co/jH1TtDA6Zf pic.twitter.com/k9oqO1U28h — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

«J’ai encore du temps, je suis jeune»

« Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs. Je pense que mon nom est gravé dans l’histoire du club, même si un jour je devrais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président. Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande. Mais j’ai encore du temps, je suis jeune, j’ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG », confiait Marquinhos il y a quelques mois. Malgré tout, cette déclaration n’a pas repoussé d’éventuels prétendants à sa signature.

Un départ en Arabie saoudite ?

A 30 ans, Marquinhos a encore de belles années devant lui mais le temps fort de sa carrière est sans doute passé. Comme indiqué par L’Equipe, Al-Ittihad veut le recruter cet été. Le capitaine du PSG pourrait alors retrouver son ancien coach, Laurent Blanc, mais aussi Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté. En plus de cela, il pourrait rapporter un joli chèque à son club de cœur, le PSG, en plus de décrocher le dernier gros contrat de sa carrière. Tous ses éléments doivent le faire cogiter et c’est pour cela que le club saoudien croit en ses chances. Le dernier mot reviendra tout de même au Brésilien puisque le PSG compte encore sur lui.